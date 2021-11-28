День матери: когда появился праздник и кто самые необычные мамы в мире?

«Мама» — первое слово большинства детей. В России официально День матери отмечают лишь с 1998-го, но корни праздника берут свое начало еще из Древней Греции.

День матери отмечают по всему миру в разное время. В России — это последнее воскресенье ноября. В 2021 году День матери выпал на 28 ноября. В США, на острове Кипр, в Финляндии, Германии, Украине, а также в ряде других государств праздник приходится на второе воскресенье мая. День матери в Египте выпадает на 21 марта, а на Филиппинах — на 10 мая. В этот день поздравления принимают все матери. Дети рисуют им открытки, читают стихи и поют песни. Как появился праздник и кого считают самыми необычными матерями в мире, рассказывает 5-tv.ru.

Когда появился праздник День матери в России?

О том, что и России необходим такой праздник, впервые заговорили 23 года назад. С инициативой выступила депутат Госдумы от КПРФ Алевтина Апарина. Ее поддержал Комитет Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. В итоге указом президента РФ Бориса Ельцина от 30 января 1998-го праздник был установлен в последнее воскресенье ноября «в целях повышения социальной значимости материнства». По мнению политиков, праздник должен поддержать традиции бережного отношения к женщине, обратить внимание граждан на семейные устои и подчеркнуть значение матери в жизни каждого из нас.

Фото: globallookpress.com © Liz Gregg

Однако первый День матери был проведен в России за десять лет до президентского указа. 30 октября 1988-го в 288-й школе в Баку учитель русского языка и литературы Эльмира Гусейнова провела праздник среди школьников. О школьной инициативе написали несколько газет и журналов. Традицию подхватили другие школы страны. Гусейнова в Баку, а затем и в Ставрополе (где сейчас проживает женщина — Прим.ред.) и придала празднику статус ежегодного.

Отмечают праздник День матери и на самом высоком уровне. Более чем в 60 субъектах РФ для матерей учреждены дипломы, медали и почетные знаки. Матерям вручают премии за достойное воспитание детей и их особый вклад в реализацию региональной семейной политики.

История праздника День матери

Чествование матерей имеет многовековую историю. В Великобритании, например, с XVII по XIX век во второе воскресенье Великого поста, отмечали «Материнское воскресенье». По всему королевству чествовали матерей. В США в 1872-м впервые День матери широко поддержала американская пацифистка Хоуф Джулия Уорд. Женщина представляла День матери — как день единства матерей в борьбе за мир во всем мире. Но ее концепция не нашла поддержки ни в самих Соединенных Штатах, ни за их пределами.

Фото: globallookpress.com © Jenny Norquist

Несколькими десятилетиями позже, в 1907-м, Анна Джарвис из Филадельфии начала писать в госучреждения и законодательные органы, а также выдающимся лицам, чтобы один день в году посвятить чествованию матерей. Анна Джарвис хотела так почтить память своей матери. И у нее это получилось куда лучше, чем у Хоуф Джулии Уорд. В 1910-м штат Виргиния первым признал День матери официальным праздником. А спустя еще четыре года действующий тогда президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей.

Примеру Америки последовали еще 23 страны, также начавшие отмечать День матери во второе воскресенье мая. Это Индия, Мексика, Бахрейн, Гонконг, Никарагуа, ОАЭ, Катар, Оман, Аравия, Пакистан, Сингапур, Австралия, Эстония, Украина и другие. В США и Австралии существует традиция в День матери носить на одежде цветок гвоздики. Цветную — если мать еще жива, белую — в память о ней.

Самые необычные матери

Современная медицина позволяет почти всем женщинам разных возрастов стать матерями. В России хорошим примером суррогатного материнство можно считать Гарри и Лизу — знаменитых детей Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и шоу-мена Максима Галкина. Малыши родились из яйцеклетки, которую врачи заморозили за одиннадцить лет до знаменательного события. Близнецы появились на свет в октябре 2013-го у суррогатной матери.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Это далеко не единственный пример счастливого позднего материнства. Медицине известны случаи, когда женщины за 60 рожали детей самостоятельно. Так, румынская писательница и преподаватель литературы в университете Андриана Илиеску родила первого ребенка –дочь Элизу — когда ей было 66 лет. Благодаря этому она вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самая старородящая женщина. Забеременев женщина столкнулась с негодованием подруг, которые считали ее эгоисткой. Якобы ребенок мог бы в скором времени стать сиротой. Однако Илиеску уверят, что чувствует себя прекрасно и полна энергии, будто ей 27 лет. Женщина рассказывала журналистам, что хочет дожить минимум до 20-летия своей дочери и уйти в мир иной, будучи спокойной за ее будущее. Зная, что воспитала самостоятельного и счастливого ребенка. Сейчас Илеску 83 года, а ее дочери Элизе — 17 лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Școala Sfântul Calinic (@scoalasfcalinic)

В советское время существовал термин «старородящая мама». Им щедро одаривали девушек, рожавших после 25-ти. В акушерстве это считалось «группой риска». Из-за подобных записей возникало множество скандалов. Кому понравится видеть такую надпись на своей карте. Тогда врачи изменили термин на «возрастная первородящая», но и на него женщины обижались не меньше. Тогда медики решили просто ставить возраст на карте пациентки. Корнями, похоже, такое разделение уходит еще в древние времена, когда был низкий уровень медицины и считалось, что только молодая женщина способна принести здоровое потомство.

Рекордсменом Книги рекордов Гинесса — как самая молодая мама — считается Лина Медина, которая родила здорово ребенка в пять лет! Прецедент произошел в 1939-м в перуанском городе Перуанж. Родители думали, что у девочки вздутие живота. Первоначально ребенку поставили диагноз опухоль, но истинную причину установил местный доктор Херардо Лосада. Пятилетняя девочка была на седьмом месяце беременности. Она родила в семь месяцев и 21 день трехкилограммового сына. Беременность вел доктор Лосада, роды проходили в столице Перу. Из-за «неженского» таза врачам пришлось делать кесарево сечение.

До десяти лет мальчик, рожденный пятилетней мамой, думал, что его мама — старшая сестра, а бабушка с дедушкой — родители. Тестов ДНК тогда не было, и установить, кто же зачал ребенка, так и не удалось. Сама Лина не промолвила ничего о произошедшем с ней даже спустя несколько десятилетий. Последний раз у нее пытались взять интервью на эту тему в 2002-м. Ребенок же благополучно вырос и умер лишь в 1979-м, от заболевания костного мозга.

Одиннадцать младенцев, рожденных Марией Фернандес в 2016 году. Фото: YouTube.com

Еще одной рекордсменкой из Книги рекордов Гиннеса считается 42-летняя индийская женщина по имени Мария Фернандес. В результате ЭКО женщина забеременела одиннадцатью мальчиками. Шестеро из них оказались идентичными близнецами. Молодая мать, чья первая беременность протекала без осложнений, повергла в шок весь персонал больницы города Райли, а после всю Индию и весь мир. Медики рассчитывали, что им придется резать живот, но дети легко появлялись на свет один за другим. На то, чтобы подарить миру одиннадцать малышей, у Марии Фенандес ушло всего 37 минут. Мальчики родились здоровыми и весили от 0,5 до полутора килограммов.

Самой многодетной матерью считается первая жена русского крестьянина Федора Васильева. Семья проживала в селе Васильевское Шуйского уезда. Мужчина жил с 1707-го по 1782-й год. Имя женщины неизвестно, однако уникальный случай внесен в Книгу рекордов Гиннеса — как максимум детей рожденных одной женщиной. Между 1725 и 1765 годами мать родила 69 детей за 27 «подходов». В доме росло очень много внешне одинаковых мальчиков и девочек. У женщины родились 16 двойняшек, семь тройняшек, и четыре раза за одни роды местные повитухи помогали появиться на свет четырем младенцам. Из 69 детей во младенчестве скончались лишь двое — это очень высокий показатель для того времени. От чего умерла женщине –неизвестно. Но после нее у Васильева была еще одна жена. Во втором браке родилось 18 детей: шесть пар близнецов и две тройни. Всего же у Васильева было 87 детей.

В какой бы день не отмечали День матери, главное — внимание и забота, которой мы должны окружить самых близких нам людей. А праздник, отмечаемый в России 24 ноября, отличный повод вспомнить о главном человеке, подарившим нам жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подарить на День матери.