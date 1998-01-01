Названа возможная причина жесткой посадки Ми-8 в Томской области

Вероятной причиной жесткой посадки вертолета Ми-8 в Томской области могло стать так называемое «вихревое кольцо». Об этом заявили в транспортной прокуратуре Томска.

В ведомстве пояснили, что речь идет о сильном ветре, который буквально закрутил вертолет, из-за чего он опрокинулся на правый борт. Пострадали пять человек, это — рабочие с нефтяного месторождения. Точную причину назовут следователи, они выясняют все детали инцидента.

Ранее Пятый канал публиковал список пострадавших в результате ЧП. Известно, что в больницу госпитализированы трое.