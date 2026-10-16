Россия берет под управление новые активы западных компаний: Кремль объяснил, почему

Песков объяснил расширение списка компаний под внешним управлением

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал расширение перечня компаний, переходящих под внешнее управление. Речь идет прежде всего о фирмах из недружественных стран стран. Его слова передает ТАСС.

Как следует из указа главы государства от 15 октября, под внешнее управление переходят местные активы производителя напольных покрытий Tarkett, а также ряда других компаний.

«Это продолжение тренда. Все эти компании из недружественных стран, и это их происхождение было одним из факторов, который принимался во внимание при принятии решения», — пояснил представитель Кремля.

По словам Пескова, управление вводится для компаний из недружественных «в полном смысле этого слова». Такие организации удерживают российские авуары (ликвидные активы, за счет которых производятся платежи и погашаются обязательства). А также входящие в перечень компании принудительно изымают имущество у фирм из России.

Российские власти подчеркивают, что такие меры не являются национализацией. Механизм внешнего управления призван не допустить остановки работы важных производств, связанных с западными компаниями.

Президент России Владимир Путин отмечал, что собственники получат их обратно при благоприятном сценарии.

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