Только при одном условии: Зеленский согласился остановить удары по НПЗ России

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 94 0

Глава киевского режима выдвинул условие.

Зеленский согласился остановить удары по НПЗ России

Фото: Reuters/Yves Herman

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WSJ: Зеленский согласился остановить удары по НПЗ России при одном условии

Глава киевского режима Владимир Зеленский готов на 100 дней остановить удары по НПЗ России ради использования Starlink. Об этом сообщила The Wall Street Journal (WSJ).

Ранее Зеленскому предложили сделку: Украина на 100 дней прекращает удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Взамен США расширяют для украинских дронов зону покрытия Starlink примерно на 300 километров вглубь России. Теперь Зеленский согласен на такие условия.

Как пишет газета, сенаторы-республиканцы Роджер Викер и Кевин Крамер приехали в Киев 9 октября вместе с двумя членами Палаты представителей. Они встретились с украинскими чиновниками из министерства обороны. В конце дня Зеленскому была предложена сделка.

По имеющимся у WSJ сведениям, Зеленский выразил готовность принять предложение. В рамках такого соглашения он намерен воздерживаться от ударов по энергетическим объектам России в течение 100 дней.

До этого США шесть раз обращались к Украине с просьбой прекратить удары по российским НПЗ. Украинские официальные лица были согласны на любое энергетическое перемирие с Россией. Москва ответила отказом, поэтому атаки киевский режим не прекратил.

Президент России Владимир Путин отметил, что атаки на логистические и энергетические объекты не останутся без ответа.

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