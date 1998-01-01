«Кому война, а кому мать родна»: Порошенко за год обогатился в 12 раз

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Состояние президента Украины достигло семи миллионов долларов.

Фото: www.globallookpress.com

Доходы президента Украины Петра Порошенко в текущем году увеличились в 12 раз и достигли суммы в семь миллионов долларов.

В Едином реестре деклараций государственных служащих Украины «шоколадный король» задекларировал доход в 198 миллионов гривен (семь миллионов долларов), передает ТАСС.

В 2017 году Порошенко заработал 16,3 миллиона гривен.

Согласно ежегодному рейтингу «Топ-100 самых богатых украинцев», состояние Порошенко оценивается в 1,1 миллиарда долларов, а ключевым активом является корпорация Roshen. По состоянию на 2018 год, президент Незалежной замыкает шестерку лидеров рейтинга.

Заняв пост главы государства в результате госпереворота Порошенко пообещал избирателям, что избавиться от всех своих бизнес-активов, кроме телевизионного «5 канала», однако с тех пор ничего не изменилось. Отвечая в этой связи на упреки журналистов, он оправдывался, что его доходы за время президентства сократились, и вообще жизнь у него — не сахар.

Официально пока Порошенко отказался обсуждать свое возможное участие в выборах главы государства, которые намечены на март 2019 года. Он лишь сказал, что если появится «более достойный кандидат», то он будет его поддерживать.

Однако, по мнению политологов, он только и занимается, что своей предвыборной кампанией, в которой сделал ставку на «российскую угрозу» и заветную автокефалию.

Ранее Пятый канал сообщал, что по информации главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев готовит провокацию на границе с Крымом в конце 2018 года.

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