Ближе к зрителю: Мариинка и медиахолдинг MAER подписали договор о сотрудничестве

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Медиафасады и медиаэкраны будут новыми афишами для театра.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Мариинка и медиахолдинг МАЕР подписали договор о сотрудничестве

Мариинский театр становится ближе к зрителю. Ключевые фрагменты постановок, афиши и образы артистов появятся на крупнейших рекламных экранах российских городов. Мариинка и медиахолдинг МАЕР подписали договор о сотрудничестве, в рамках которого компания будет заниматься продвижением культурных проектов.

«Все крупнейшие медиафасады, медиаэкраны будут являться новой афишей для театра. Мы будем выводить самые главные новости театра, мы театр сделаем ближе для каждого гражданина страны», — сказал генеральный директор медиахолдинга MAER Константин Майор.

«В том числе с вашей помощью мы многого добьемся. И то, что создавали величайшие наши предшественники, — это не должно пылиться где-то там в библиотеках, это выходит к людям, в том числе к молодежи, в том числе к детям, в том числе к школьникам. Да, тут и поработать надо, в том числе нам вместе, это будет сделано», — сказал художественный руководитель и директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра России Валерий Гергиев.

Благодаря этому партнерству, у потенциальных зрителей появятся дополнительные маршруты знакомства с искусством: от первого визуального впечатления до осознанного интереса к спектаклям, артистам и истории театра.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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