«У меня нет конкуренток»: жена Хабарова — о его статусе секс-символа

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 63 0

Ревность актриса считает нормальной частью отношений, если она не выходит за разумные границы.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Супруга Антона Хабарова рада, что мужа считают секс-символом

Актриса Елена Хабарова призналась, что рада тому, что ее супруга Антона Хабарова считают секс-символом страны. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru на концерте в честь 50-летия народного артиста России Александра Олешко.

«Я всегда говорю, что я очень рада, я довольна, я счастлива, что мой муж — секс-символ страны. Это приятно. В общем, я получаю от этого одно только удовольствие», — поделилась Елена.

По ее словам, внимание поклонниц к супругу не становится для нее серьезным поводом для переживаний.

«У меня нет конкуренток, потому что он меня любит», — отметила актриса.

При этом Хабарова призналась, что чувство ревности в отношениях ей знакомо.

«Ревность — это неотъемлемая часть любви, это вообще нормальное проявление любви. Но если ты человек благоразумный, то все нормально. Ревность — это просто маленький нюанс», — сказала она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Марина Анисина запретила Никите Джигурде встречаться с Анастасией Волочковой. По словам артиста, причиной такого решения стала ревность супруги. Джигурда отметил, что согласился с ее условием, поскольку любит жену.

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