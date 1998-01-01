Украинские власти планируют совершить вооруженную провокацию на границе с Крымом — накануне Нового года. Об этом сообщил Сергей Лавров в интервью «Комсомольской правде». Причем, как подчеркнул глава российского МИДа, за этим стоит лично президент Порошенко.

— Он получит ответ — мало не покажется, наша страна — это наши границы. Провокацию на границе с Крымом они обсуждают вместе со своими западными кураторами, — сказал Лавров.

При этом Сергей Лавров подчеркнул, воевать с Украиной Россия не будет. В Москве не сомневаются, что украинский народ желает мира и хочет избавиться от позорного режима, который сейчас оказался у власти.