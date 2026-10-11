«Не могу поднять руки и ноги»: Наталье Бардо пришлось вызвать скорую помощь

Актриса Наталья Бардо вызвала скорую

Актриса Наталья Бардо рассказала, что уже несколько дней чувствует себя настолько обессиленной, что буквально не может встать с постели. По ее словам, она даже решилась вызвать скорую помощь, но легче ей не стало. Об это актриса написала в Instagram*.

«Уехала от нас скорая. Ничего непонятно. В общем, сказали лежать. Моя "подруга" меня поддерживает, спит со мной весь день. Встать реально не могу», — рассказала Бардо, лежа в постели с собакой.

Вердикт медиков оставил у актрисы много вопросов.

«Сказали: истощение. А что такое истощение — непонятно. Встать не могу, руки, ноги поднять не могу, сплю вторые сутки. Это истощение? Что это за диагноз такой?» — добавила она.

По мнению артистки, врачи скорой помощи могли сделать хоть что-то.

«Ни капельницу не поставили, не забрали. Было у кого-нибудь такое?» — обратилась Бардо к подписчикам, пожаловавшись, что медики лишь посоветовали ей найти хорошего невролога.

В конце лета Наталья признавалась, что не так давно врачи поставили ей пугающий диагноз. Для лечения был назначен препарат стоимостью 300 тысяч рублей, который помог. Период лечения совпал со съемками в проекте, связанном с этим препаратом.

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