Традиционная встреча российского Деда Мороза и финского Йоулупукки состоялась 20 декабря 2018 года на пограничном переходе «Брусничное» в Ленинградской области. И хотя новогодние волшебники встречаются далеко не в первый раз, это мероприятие ежегодно привлекает внимание всех людей оказавшихся на границе, и путешественников, и тех, кто несет службу на рубеже России и Финляндии.

Дед Мороз и Йоулупукки при встрече крепко обнялись, что лишний раз подчеркивает их давнишнее знакомство, пожелали друг другу и жителям двух стран счастливого нового года и обменялись подарками.

Стоит сказать, что такая новогодняя встреча происходит в России только под Сакнт-Петербургом, поэтому некоторые жители Северной столицы, Ленинградской области и других близлежащих регионов РФ специально едут к границе, чтобы сфотографироваться с волшебниками и рассказать им о своих заветных желаниях. По мнению многих — это гарантия того, что загаданное непременно сбудется.

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