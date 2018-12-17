Спецслужбы Колумбии спасли из длительного плена внучку известного писателя

Колумбийские вооруженные силы освободили из плена внучатую племянницу Габриэля Гарсиа Маркеса. Бандиты похитили родственницу знаменитого писателя и требовали выкуп пять миллионов долларов. Об освобождении заявил президент Колумбии, сообщает РБК.

— В результате скоординированной операции вооруженных сил Мелисса Мартинес Гарсиа освобождена. Это была безупречная операция агентурной и стратегической разведки, которая велась в течение нескольких месяцев , — сообщает колумбийский президент Иван Дуке.

Мелиссу Мартинес Гарсиа похитили на севере страны, недалеко от города Санта-Марта, еще в августе 2018 года. За внучатую племянницу нобелевского лауреата бандиты требовали выкуп в пять миллионов долларов. Один из отставных полицейских Колумбии пояснил, что среди захваченных преступников были бывшие участники незаконных бандформирований.

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