Спецслужбы Колумбии спасли из длительного плена внучку известного писателя

Колумбийские вооруженные силы освободили из плена внучатую племянницу Габриэля Гарсиа Маркеса. Бандиты похитили родственницу знаменитого писателя и требовали выкуп пять миллионов долларов. Об освобождении заявил президент Колумбии, сообщает РБК.
Мелиссу Мартинес Гарсиа похитили на севере страны, недалеко от города Санта-Марта, еще в августе 2018 года. За внучатую племянницу нобелевского лауреата бандиты требовали выкуп в пять миллионов долларов. Один из отставных полицейских Колумбии пояснил, что среди захваченных преступников были бывшие участники незаконных бандформирований.
Ранее Пятый канал публиковал кадры похищения девушки в Подмосковье