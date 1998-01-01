Соцсеть «Одноклассники» в новогоднюю ночь впервые проведет собственный эфир. Шоу «Настоящий Новый год» дает возможность зрителям самим выбрать артистов, праздничные декорации и отдельные сцены «Настоящего Нового года». А смотреть его можно будет в официальной группе «Все ОК» на всех устройствах iOS и Android. Начнется шоу 31 декабря в 22 часа. Одновременно телеверсию представления смогут смотреть зрители телеканала «МИР»

Как сообщает пресс-служба сервиса, «Однокласники» заранее собрали пожелания пользователей, которые просили, чтобы звезды в эфире резали салаты, жонглировали мандаринами и исполняли любимые песни. Кое-что к этому добавили сами герои шоу: Эмин и Денис Клявер решили устроить гонки с тележками в супермаркете, а Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина — раздать подарки посетителям катка. В новогоднем эфире также появятся Елка, МакSим, группа «Моя Мишель», Тимур Родригез, Александр Ревва, JukeBox Trio, Burito, и другие.

Ранее Пятый канал сообщал, что в соцсети ОК стартовал эксклюзивный показ анимационного сериала от Lucasfilm и Disney «Звездные войны: Галактика приключений».