«Рак заразен?»: В Москве соседи требуют выселить больных раком детей из квартиры

Канцерофобия — страх заболеть онкологией — редкое психическое расстройство. Но этой зимой наблюдается настоящая эпидемия канцеробофии в Москве. Еще под одному адресу соседи взбунтовались против жильцов с детьми больными онкологией. Они вызывают иррациональный страх, эти тихие малыши, лысые от химиотерапии, с маской на лице.

Ситуация сейчас сложнее, так как одна семья сразу после процедур и переезд для ребенка смертельно опасен.

История о том, как жильцы одного из московских домов собирают подписи за выселение детей больных раком и их родителей из съемной квартиры, потрясла Россию. Но, как оказалось, это не единичный случай. Похожая ситуация сложилась в этом доме.

Улица Москворечье, дом 4. Отсюда до онкоцентра на Каширке несколько минут пешком. Именно поэтому благотворительный фонд «Спаси жизнь» снимал здесь трехкомнатную квартиру для больных детей и их родителей.

— Мы сейчас вынуждены подыскивать новое жилье. И до 19 января освободить квартиру. Соседи не хотят, чтобы мы тут проживали. Вчера уже и хозяин приезжал. Соседи все против того, чтобы он сдавал квартиру, поэтому мы вынуждены съехать до 19 января, — рассказала председатель благотворительного фонда «Спаси жизнь» Юлия Ромейко.

— Сейчас здесь живут 4 семьи. Было и пять, конечно. Вот в этой комнате две семьи, но иногда еще матрасы стелим. Здесь с малышом двухлетним живут, а здесь мы с Димой.

Мария Селезнева и ее сын Дима — местные старожилы. Приехали из Удмуртии и заселились сюда осенью 17-го. И все скандалы происходили на их глазах.

— Их раздражает то, что мы в маске. Значит это какая-то зараза у нас. А дети, они же с низкими показателями после химиотерапии, для них это нужно, чтобы защитить себя, чтобы не подцепить никакого вируса. Теперь еще оказывается, что им мешают наши коляски детские на площадке.

Светлана Серебрякова приехала с сыном из Тюмени два дня назад. Мальчику, ослабленному химиотерапией, предстоит долгое лечение. И грядущий переезд — очень не вовремя.

— Конечно, мы шокированы поведением соседей и их отношением к детям и к нашей болезни. Видимо от незнания это все происходит. Мы не заразные! Это не передается воздушно-капельным путем.

Юридически никто не может запретить собственнику сдавать жилье законопослушным гражданам. Хозяин квартиры долго сопротивлялся давлению, но, видимо, накопилась усталость. Недавно соседи заявили в полицию о «попытке незаконного проникновения в жилище».

— Мама у нас чисто случайно попутала одна, новенькая. Выход к лифту. И она пошла прямиком к соседям. Пыталась открыть дверь. Ну и, соответственно, оттуда ей сказали «Что вы делаете? Мы вас сняли на камеру! Мы на вас жалобу напишем участковому!» Ну, соответственно и поступила эта жалоба, — сказала Мария Селезнева.

Вот в квартире живут соседи, которые написали на родителей больных детей заявление в полицию. Попробуем с ними пообщаться.

Дверь нам так никто и не открыл. Может на работе, а может просто не захотели разговаривать. В другой квартире пообещали вызвать полицию.

— Если вы не перестанете звонить, я вызову полицию, пригрозили соседи.

— А будьте добры, хотя бы пару слов могли бы уделить нам?

Утешает, и вселяет надежду одно: в отличие от дома на улице Миклухо-Маклая, здесь консьержи не собирали подписи у всего подъезда.

— Подписи никто не собирал у вас? — Нет, не собирали.

И подавляюще большинство опрошенных нами жителей на стороне детей.

— Мое мнение, что скорее надо жильцов выселить, а детей надо оставить в покое, — уверена жительница дома Татьяна Саловьева.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Минздрав включил дорогостоящую химиотерапию в список жизненно важных препаратов.