Ритуал провалился: начальница московской поликлиники заманила гадалку в ловушку

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 29 0

Незваная гостья пообещала снять порчу с матери и дочери, однако сама попала в неприятности.

Гадалку задержали после ритуала по снятию порчи

Фото: www.globallookpress.com/Creativ Studio Heinemann

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Начальница московской поликлиники вызвала полицию на гадалку

Начальница отдела одной из московских поликлиник перехитрила гадалку, которая предложила ей магическую помощь за десятки тысяч рублей. Вместо того, чтобы отказаться от сомнительного предложения, женщина решила обратиться в полицию. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Незнакомка по имени Татьяна пришла к 58-летней Елене С. прямо на рабочее место. Она заявила, что на сотруднице медучреждения и ее дочери лежит порча, а также пообещала помочь наладить личную жизнь. Сначала за ритуал она потребовала 60 тысяч рублей, но после торга снизила цену до 37 тысяч рублей.

Гадалка велела Елене оставить телефон в кабинете и никому не рассказывать о предстоящем обряде. Женщина отправилась к банкомату, чтобы снять деньги, однако по дороге заподозрила неладное и попросила коллегу вызвать сотрудников полиции.

Вернувшись в кабинет, Елена сделала вид, что готова к ритуалу. Гадалка пошептала заклинания, помахала руками, забрала купюры и спрятала их в сумку. Однако завершить обряд без последствий не удалось — в кабинет вошли полицейские.

Теперь правоохранительным органам предстоит разобраться в обстоятельствах произошедшего и дать правовую оценку действиям незнакомки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Омской области женщина лишилась золотых украшений на сумму 400 тысяч рублей из-за обмана лжецелительницы в интернете.

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