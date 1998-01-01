Голливудские звезды рассказали о худших рождественских подарках

Новый год и Рождество — время подарков. Однако выбор праздничного презента порой бывает нелегким, и время от времени мы получаем совсем не то, что ожидали. О худших подарках в своей жизни рассказали голливудские звезды.

Например, актер Алессандро Нивола однажды получил в подарок от отца старый пылесос.

— Я думаю, он пытался мне этим что-то сказать, — считает Нивола.

Звезда фильмов «В активном поиске» и «Папе снова 17» Лесли Манн призналась, что самые худшие рождественские подарки ей всегда делает супруг. Потому что эти подарки совершенно не учитывают ее предпочтения.

— Мой супруг всегда дарит мне путешествия в те места, которые он хотел бы посетить. Думаю, это пример очень плохого подарка, — призналась актриса.

А вот Эмили Блант хотя и рассказала о самом неудачном новогоднем подарке, но считает эту историю забавной. Бабушка Эмили всегда преподносила ей те презенты, которые сама Эмили сделала своей родственнице годом ранее.

— Она вернула мне пашмину (ткань, сделанная из козьего пуха — прим.ред.), которую я с любовью купила для нее. Это всегда смешило меня, — рассказывает Блант.

Вспомнили голливудские знаменитости и о приятных и очень трогательных подарках. Например, исполнитель роли Десятого Доктора Дэвид Теннант поделился историей о том, как супруга подарила ему игру, о которой он мечтал в детстве.

— Моя жена подарила мне в прошлом году «Astro Wars». Игра была очень стара, но это был очень трогательный момент, — признался актер.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что чаще всего россияне покупают в 2018 году в качестве новогоднего подарка.