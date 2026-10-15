Не отказывайте мужу в сексе в качестве наказания: чем опасен интимный шантаж

В современной психологии все чаще звучит тема абьюзивных динамик в парах. Однако мы привыкли считать, что агрессором чаще выступает мужчина. Но что делать, когда манипуляции и наказания исходят от женщины? Одна из самых токсичных и при этом распространенных тактик — лишение партнера секса в качестве санкции за проступок.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru психолог Елизавета Золотарева разбирает эту концепцию под микроскопом. Почему женщина, отказывая в близости, может наказать в первую очередь себя? К чему приводит игра в «дала — не дала»? И почему такие отношения перестают быть союзом двух взрослых, превращаясь в мучительную связь родителя и ребенка?

Секс как награда

Почему женщина не хочет секса — причины. Фото: www.globallookpress.com/Wosunan Photostory

В обществе прочно укоренился стереотип: если мужчина провинился, женщина имеет полное право наказать его, лишив интимной близости. Это кажется логичным — ведь секс в паре является одной из главных ценностей. Однако, по мнению эксперта, такая логика изначально порочна, поскольку она полностью нивелирует женское удовольствие как таковое.

«Вообще сам по себе концепт „женщина наказывает мужчину лишением его секса“ подчеркивает такую глобальную несостыковочную идею, в которой секс — это не тот процесс, в котором женщина тоже получает удовольствие. То есть это какая-то концепция, в которой мы с тобой поссорились, поэтому я нам обоим не приготовлю ужин. Ты ужинать не будешь, и я ужинать не буду. Назло теще отрежу ухо, пусть у нее будет зять кривой — такого типа история», — иронизирует Елизавета Золотарева.

Эксперт отмечает, что в такой логике сексуальные отношения перестают быть актом близости и получения физического удовольствия. Вся гормональная, чувственная составляющая уходит на второй план, уступая место борьбе за власть.

«Что, по мне, это перекос и нарушение самой динамики и вообще здорового взгляда на отношения», — подчеркивает психолог.

Кто наказывает, тот проигрывает

Почему женщина не хочет секса — причины. Фото: www.globallookpress.com/Ingram Images

Ключевая ошибка женщины, использующей такую тактику, кроется в непонимании собственной природы. Отказывая партнеру, она лишает удовольствия не только его, но и себя.

«Если таковое уже происходит, то я бы обратила внимание на то, как вообще в принципе женщина видит секс и свою сексуальность, свое взаимодействие с партнером. Потому что близость не должна быть разменной монетой. Отсюда, из этой концепции, выходит же так много ограничений: дала, не дала. В смысле дала? Как так получается, что только дала, а ничего не взяла?» — задается вопросом эксперт.

Если секс — это процесс, которым женщина наслаждается, если это про слияние, чувственность и эмоции, то, лишая его мужчину, она, по сути, обкрадывает саму себя.

«А если женщина видит интимную близость под углом того, что у нее есть что-то, что без нее другой не получит, и поэтому она ему этого не додает, то это перекос», — объясняет психолог.

Как только в отношениях появляется идея «не додать», пара автоматически переходит на новый уровень взаимодействия — уровень борьбы за власть.

Отказ из-за чувств и отказ-наказание

Почему женщина не хочет секса — причины. Фото: www.globallookpress.com/Ingram Images

Специалист проводит четкую грань между двумя ситуациями: когда женщина отказывает от секса, потому что у нее нет ресурса и настроения после ссоры, и когда она делает это осознанно для «воспитания» партнера.

«Например, произошел какой-то конфликт с партнером, мы наговорили друг другу разных гадостей. Мы лежим перед сном в постели, и я действительно могу не хотеть физической близости, потому что я обижена, унижена, потому что у меня очень много негативных чувств. И, соответственно, я не наказываю другого отсутствием этой близости. Сексуальное возбуждение требует того, чтобы сложилось много различных факторов», — поясняет психолог.

В этом случае, по мнению Золотаревой, отказ — это повод залечить отношения, проговорить те чувства, которые испытывает женщина. Это честный разговор о состоянии.

Однако если первая мысль после конфликта — о наказании, то ситуация кардинально меняется.

«То есть я, получается, регулирующее звено, регулирующий орган, который додает либо не додает. Соответственно, секс уже перестает быть удовольствием. Это разменная монета власти», — предупреждает специалист.

Если такая модель поведения входит в систему, отношения перестают быть партнерскими. Они приобретают явные черты абьюза, только с той разницей, что агрессором здесь выступает женщина.

«Если это происходит на регулярной основе, то вся составляющая удовольствия выходит за скобки и остается только регуляция отношений. То есть мужчина сделал что-то хорошее и получил секс. Провинился — я у него этот секс забираю.

Во-первых, мы в этом смысле выходим из отношений «взрослый — взрослый» и переходим в какую-то другую плоскость взаимоотношений. Во-вторых, давайте будем честны, это попахивает абьюзом», — заявляет психолог.

Эксперт подчеркивает, что такой подход разрушает саму суть близости, и она перестает быть спонтанным импульсом и превращается в торг.

«Это приводит к полному перелому сексуальной спонтанности. Не: «у меня есть импульс, и я за этим импульсом могу идти к своему партнеру». А:«Я должна отследить, что я додала, что не додала. И только тогда понимаю, получится у меня получить, что мне хочется, или нет», — описывает механизм Елизавета Золотарева.

Самое страшное последствие такого типа наказания — это смена ролей в паре. Вместо двух взрослых людей, равных партнеров, появляется фигура контролирующего «родителя» и провинившегося «ребенка». Эта конструкция, по словам Золотаревой, глубоко нелогична и разрушительна.

«В ней нарушена возрастная зависимость. Дети не занимаются сексом. Сексом занимаются взрослые. Но в этой конструкции я должен, как ребенок, что-то сделать для того, чтобы получить то, что получает взрослый. Нелогично. Соответственно, отбивается желание», — резюмирует она.

Унижение как путь к порнозависимости

Почему женщина не хочет секса — причины. Фото: www.globallookpress.com/Ingram Images

Эксперт предупреждает, что превращение секса в инструмент наказания ведет к масштабным последствиям для психики и отношений. Унижение, возникающее в такой модели, способно навсегда отвратить партнеров друг от друга и толкнуть их на поиск суррогатов, таких как порнозависимость или обращение к услугам секс-работниц.

Секс — тема и так непростая, часто закрытая. Внутри пары должно быть доверие, место, где можно быть открытым. Но когда женщина использует секс как наказание — «ты провинился, поэтому я тебе не дам», — она добавляет к его проступку еще и стыд. Она забирает то, что и так считается чем-то запретным, порицаемым, и в чем мужчина чувствует себя очень уязвимым, потому что он в буквальном смысле голый.

Получается двойной удар: ты сделал что-то не так, и тебя еще и лишают близости, которая и без того окружена табу. В итоге люди перестают искать тепло друг в друге. Они отстраняются, уходят в порно или к секс-работницам — лишь бы не переживать это унижение снова.

Психолог использует яркую метафору «снежного кома», который скатывается в пропасть, когда отношения уже разрушены настолько, что простой разговор за столом переговоров кажется невозможным.

Другие виды эмоциональных наказаний

Почему женщина не хочет секса — причины. Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE/Bilderbox; 5-tv.ru

Лишение секса — не единственный способ манипуляции в паре. Эксперт выделяет еще как минимум два деструктивных приема, которые систематически используются женщинами (и иногда мужчинами) для наказания.

«Если мы говорим о наказаниях в абьюзивной динамике отношений, я бы в первую очередь выделила эмоциональное дистанцирование, игру в молчанку, когда мы оставляем партнера в изоляции после конфликта на неопределенный срок», — объясняет спикер.

Особенно губительно это действует на тревожных партнеров. Оставшись без обратной связи, их мозг начинает рисовать пугающие картины будущего.

«В этой изолированности особенно тревожному партнеру может быть очень больно, потому что мозг рисует огромное количество вариаций того, что может случиться дальше, не имея никакого базиса, никакого фундамента, за которые можно было бы зацепиться. И, соответственно, тревога выжимает газ на полную, оставляет человека практически в предыстеричном состоянии», — сетует психолог.

Второй вид наказания — это переход на личности.

«Когда мы общаемся и конфликтуем друг с другом, кто-то мог бы поспорить, что это, в принципе, стилистика коммуникаций. Но когда у нас какой-то конфликт переходит из ситуации „кто и как запустил стиральную машинку“ в „ты дурак, и такой, и сякой“ — мы переходим на личности, обобщаем. Это тоже попахивает деструктивом, абьюзом. Потому что мы расширяем саму ситуацию на друг друга», — подводит итог Елизавета Золотарева.

Разговор вместо санкций

Почему женщина не хочет секса — причины. Фото: www.globallookpress.com/Wosunan Photostory

Психолог призывает пары к кардинальной смене парадигмы. Вместо того чтобы выдавать «порции» секса и забирать их за плохое поведение, нужно учиться регулировать отношения через диалог.

Главное, что должна помнить женщина: если она не хочет секса из-за обиды, это чувство должно быть проговорено, а не превращено в оружие.

«Если я не хочу секса, потому что мы только что поругались, это должно быть объявлено и проговорено. Для этого должно быть пространство для честного диалога», — заключает Елизавета Золотарева.