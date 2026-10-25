В МВД назвали самый частый способ вывода денег мошенниками

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 52 0

Аферисты пользуются анонимным и удобным средством перевода украденных средств.

Как мошенники выводят деньги

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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МВД: мошенники чаще всего выводят украденные деньги через криптовалюту

Мошенники чаще всего выводят украденные деньги через криптовалюту. Средства перечисляют на подконтрольные счета и используют платежные сервисы с иностранной регистрацией. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

«При совершении дистанционных хищений в отношении граждан наиболее распространенными схемами вывода похищенных денежных средств являются: внесение денежных средств через криптовалютную площадку на подконтрольный мошенникам криптокошелек, использование процессинговых платежных сервисов, зарегистрированных как юридические лица в странах СНГ и иных дружественных странах», — гласит публикация.

Как отметили в правоохранительном ведомстве, цифровые валюты в целом широко распространились в различных мошеннических схемах. Это связано с тем, что они позволяют сохранить значительный уровень анонимности, а также не имеют централизованного контроля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, по каким признакам можно выявить взлом телефона и компьютера. Эксперт по кибербезопасности отметил, что такими маркерами является быстрое падение заряда или появление странных уведомлений.

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