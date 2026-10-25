Собянин назвал московскую транспортную систему лучшей в мире

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 23 0

Мэр поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником.

Собянин назвал транспорт Москвы лучшим в мире

Фото: MAX/Мэр Москвы Сергей Собянин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Московская транспортная система работает как часы и год от года становится быстрее, комфортнее и качественнее. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, поздравляя специалистов отрасли с Днем работника автомобильного и городского транспорта.

«Поздравляю сотрудников предприятий автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником! Московская транспортная система — лучшая в мире», — написал градоначальник в своем канале в мессенджере МАКС.

Собянин поблагодарил работников за огромный вклад, назвав его неоценимым для развития города. Он пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе.

Ранее мэр сообщил, что магистральные маршруты наземного транспорта столицы отметили десятилетний юбилей. Эти маршруты проходят по ключевым артериям города, связывают центр с удаленными районами и работают в дополнение к метро, МЦК и МЦД. За это время запустили 77 экспрессных и магистральных направлений. В 2025-м появилось по пять новых маршрутов каждого вида. С начала текущего года заработали еще два, а до конца 2026-го намерены открыть четыре.

Пять лет назад в Центральном и Южном административных округах обновили около 200 маршрутов, добавили остановки и улучшили навигацию. За это время пассажиропоток вырос почти на 25%. Количество пассажиров автобусов, электробусов и трамваев увеличивается ежегодно. После начала учебного года и завершения отпускного сезона суточное число поездок на наземном транспорте достигло 4,9 миллиона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.54
-0.59 90.24
-0.90
🧙‍♀Гороскоп на сегодня, 25 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:15
Умер бард и композитор Петр Старчик
11:07
Собянин назвал московскую транспортную систему лучшей в мире
10:49
Овечкин сыграл без голов уже пятый матч НХЛ подряд
10:20
В МВД назвали самый частый способ вывода денег мошенниками
9:39
«Не способ списать долг»: как работают кредитные каникулы и как их получить
9:12
«Скоропостижно и с улыбкой скончался Михаил Галустян»: актер испугал друзей

Сейчас читают

«Скоропостижно и с улыбкой скончался Михаил Галустян»: актер испугал друзей
«Не имеют права»: может ли УК требовать денег за травлю вредителей в домах?
«Саддам Хусейн открыл ресторан»: Обама высмеял интерьер Белого дома при Трампе
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео