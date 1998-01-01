В Приморье нашли советский бомбардировщик, разбившийся за несколько дней до ВОВ

Приморские поисковики из организации «Авиапоиск» сообщили об обнаружении места крушения советского бомбардировщика ДБ-3А.

Находка стала полной неожиданностью, поскольку в этом районе также терпел крушение другой бомбардировщик — ТБ-3. Сама авиакатастрофа произошла за несколько дней до начала Великой отечественной войны — 12 июня 1941 года.

Участники поисковой экспедиции обнаружили воронку на склоне таежной сопки, в который вертикально врезался советский самолет. На месте были обнаружены номера одного из двигателей М-87 и номер самого самолёта. Теперь перед поисковиками стоит задача поиска останков членов экипажа, установление их имен и обстоятельств крушения. Полевая работа продолжится в мае 2019 года, когда в сопках оттает почва.

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