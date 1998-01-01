На Урале найдены останки легендарного советского авиастроителя

В районе Нижнего Тагила, на Урале, поисковики обнаружили останки советского авиастроителя Матвея Шенкмана, которые искали более 70 лет. О находке 17 декабря сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Twitter.

— Под Нижним Тагилом поисковики нашли останки легендарного директора Куйбышевского авиазавода Матвея Шенкмана, погибшего в 1942 году в авиакатастрофе, — написал депутат.

Под Н. Тагилом поисковики нашли останки легендарного директора Куйбышевского авиазавода М. Шенкмана, погибшего в 1942 г в авиакатастрофе. Под его руководством авиазавод не только был эвакуирован из Воронежа в Куйбышев, но и налажено массовое производство штурмовиков Ил-2.➡️ — Александр Хинштейн (@Khinshtein) 17 декабря 2018 г.

Матвей Борисович Шенкман известен тем, как он мог открыто разговаривать со Сталиным и просить у него все, что нужно. А еще тем, что в самом начале войны не только провел экстренную эвакуацию завода, выпускавшего легендарные советские штурмовики Ил-2 из Воронежа в Куйбышев (совр. Самара — Прим. ред.), но и в кратчайшие сроки наладил серийный выпуск боевых самолетов.

Матвей Шенкман дважды попадал в авиакатастрофу, вторая оказалась для него смертельной. Самолет с авиастроителем на борту разбился на Урале 23 мая 1942 года. Место гибели воздушного судна было обнаружено 12 мая 2017 году в уральских горах.

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