Огонь охватил ангар с отсевоблоками в Хабаровске

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 114 0

Работы по ликвидации возгорания продолжаются.

Пожар в Хабаровске 4 октября — что известно

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Крупный пожар вспыхнул в ангаре с производством отсевоблоков в Хабаровске. Об этом сообщило областное управление МЧС в своем канале в мессенджере МАКС.

Сигнал о возгорании поступил 4 октября в 11:55 по местному времени (04:55 мск). В ведомстве отметили, что огонь был настолько сильным, что кровля объекта обрушилась. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.

В министерстве подчеркнули, что прибывшие к месту происшествия огнеборцы локализовали возгорание. Информации о жертвах и пострадавших нет, ликвидация пожара продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что возгорание, которое вспыхнуло в историческом особняке Миллера в центре Санкт-Петербурга, потушили спустя сутки. Пожару несколько раз повышали уровень сложности, спасателям также пришлось эвакуировать жителей домов, которые находились рядом. Кроме того, для ликвидации огнеборцы брали воду прямо из Невы.

Также 5-tv.ru сообщал о гибели пяти человек в результате пожара на Краснозаводском химическом заводе. Их тела обнаружили во время разбора завалов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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