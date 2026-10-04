«Не за счет союзников»: в Минске обозначили принципы диалога Белоруссии с США

Эту позицию неоднократно озвучивал Александр Лукашенко.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Звонов
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МИД Белоруссии: Минск ведет диалог с США не в ущерб отношениям с РФ и Китаем
Контакты с США не подрывают партнерство Минска с Россией и Китаем. Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.
Глава ведомства отметил, что Минск контактирует с американской стороной по вопросам, которые важны для Белоруссии и США. При этом он подчеркнул, что диалог с американской стороной выстраивается не в ущерб основным партнерам страны.
«Этот диалог не ведется и не может вестись за счет наших отношений с нашими ближайшими союзниками, прежде всего с Российской Федерацией, Китаем, другими странами», — заявил Рыженков.
Министр также напомнил, что такая позиция неоднократно озвучивалась президентом республики Александром Лукашенко.
Ранее американский лидер Дональд Трамп рассказал о возможной крупной сделке по импорту белорусского калия. По его словам, соглашение принесет выгоду фермерам и животноводам США. Однако в Минске заявили об отсутствии планов поставлять калий за океан из-за отсутствия свободных объемов удобрений.
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