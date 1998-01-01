План «Б» не сработал — Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО

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Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу футболистов.

Фото, видео: www.globallookpress.com

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 173

Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Решение Тверского районного суда останется без изменений — игроки останутся в СИЗО до 8 февраля 2019 года, передает корреспондент Пятого канала из зала суда.

Обвиняемые выступали перед судом по видеосвязи. На удивление оба футболисты были в хорошем настроении. Кокорин и Мамаев шутили и подсказывали друг другу ответы на вопросы судьбы.

Полузащитник «Краснодара» умолял судью отправить его на Новый год к жене и детям, однако это не сработало.

Как ранее рассказывал Пятый канал, Мамаев и Кокорин были арестованы после серии драк в Москве. Футболисты с компанией друзей избили водителя ведущей Первого канала, а также нанесли удары главе департамента Минпромторга Денису Паку и руководителю НАМИ Сергею Гайсину.

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 173
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