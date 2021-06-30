Фальшивые деньги и дочь магната: новые подробности задержания брата Кокорина

|
Оксана Тарасова
1 449

Пьяные приятели попытались воспротивиться задержанию полицейскими, после чего угодили в отделение.

Фальшивые деньги и дочь магната: новые подробности задержания брата Кокорина

Фото: Instagram @kirill_kokorin_7, @karen.53

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева

Стали известны новые подробности задержания Кирилла Кокорина в Москве. В отделение полиции пьяного молодого человека доставили с приятелем Кареном Григоряном (в той же кондиции), который был свидетелем по громкому делу о драке с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

Что касается Григоряна, весной этого года в прессе упоминалось его задержание с внушительной суммой поддельных рублей — почти пять миллионов. Он заявил, что фальшивые деньги получил от отца, который скрылся в неизвестном направлении. Родителя до сих пор разыскивают.

По одной из версий, Кирилл и его друг были задержаны на набережной — сидели с двумя девушками в автомобиле. Как стало известно 5-tv.ru одна из них — может быть дочерью сталелитейного магната. Девушка была за рулем, ее место нахождения устанавливается.

Сотрудники полиции объяснили выпившим товарищам, что в таком состоянии нельзя находиться в общественном месте. В ответ они услышали оскорбления и издевательства. В результате дебоширы попытались воспротивиться задержанию, за что им теперь вменяются неповиновение законным требованиям правоохранителей и мелкое хулиганство.

Карен Григорян с Александром КокоринымКарен Григорян с Александром Кокориным. Instagram @karen.53

По другой версии, Кокорин и Григорян устроили дебош в одной из столичных гостиниц. После усердного распития спиртного парням захотелось продолжить банкет, и они отправились в ресторан ближайшего отеля. Там им в обслуживании отказали, что привело к стычке. Точные детали инцидента выясняются.

Как известно, осенью 2018 года пьяные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также два их спутника напали с кулаками на водителя Виталия Соловчука. Инцидент произошел у гостиницы «Пекин» в Москве. После этого компания отправилась в кафе, где дебоширы избили стулом чиновника Минпромторга. Возбужденное уголовное дело о хулиганстве и побоях было позже переквалифицировано в умышленное причинение легкого вреда здоровью.

В мае 2019 года всем обвиняемым были назначены реальные сроки, однако уже в сентябре они получили условно-досрочное освобождение и вышли на свободу. Кирилл Кокорин, к слову, один из участников того громкого дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве эвакуировали люксовое авто Кокорина.

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева
30 июн
Задержанные за пьяный дебош Григорян и Кокорин улыбаются в полиции — видео
30 июн
Семейный подряд: брата Александра Кокорина задержали за мелкое хулиганство
28 июн
Чей Lamborghini? В Москве эвакуировали принадлежавшее Кокорину люксовое авто
28 мая
Решил подправить нос? — Александру Кокорину сделали пластическую операцию
23 апр
Удален из семьи! Дождавшаяся мужа из тюрьмы Алана Мамаева выдала красную карточку футболисту-изменщику
23 апр
Алана Мамаева развелась с мужем-футболистом Павлом Мамаевым
14 апр
«Не будь наивной!» — Кудрявцева призвала жену Мамаева подать на футболиста в суд
13 мар
«Не даст Алане строить отношения»: экстрасенс о будущем Мамаевых после развода
12 мар
«Не знала, что он женат»: испанская «любовница» Мамаева рассказала об их романе
11 мар
Алана Мамаева призналась, на каких условиях разводится с мужем-футболистом

Читайте также

+22° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
72.37
0.19 86.20
0.03
Что ждет каждый из знаков китайского гороскопа в июле 2021 года?

Последние новости

11:15
Задержанные за пьяный дебош Григорян и Кокорин улыбаются в полиции — видео
11:14
Как выглядит самая высокотехнологичная студия для Прямой линии с Путиным?
11:05
Что ждет каждый из знаков китайского гороскопа в июле 2021 года?
10:56
«Была беременна в 16 лет»: Успенская откровенно рассказала об ошибках молодости
10:44
В России разыщут владельцев заброшенных домов и заставят платить налоги
10:32
Фальшивые деньги и дочь магната: новые подробности задержания брата Кокорина

Сейчас читают

Реакция украинских болельщиков, политиков и звезд на победу над Швецией в 1/8 финала Евро 2020, соцсети
Болельщику с флагом России порвали футболку на матче Украина–Швеция
Олень забодал работницу барнаульского цирка
Фальшивые деньги и дочь магната: новые подробности задержания брата Кокорина
Агент назвала причину смерти звезды «Полицейский с Рублевки» Гулбиса

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака