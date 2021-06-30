Фальшивые деньги и дочь магната: новые подробности задержания брата Кокорина
Пьяные приятели попытались воспротивиться задержанию полицейскими, после чего угодили в отделение.
Фото: Instagram @kirill_kokorin_7, @karen.53
Стали известны новые подробности задержания Кирилла Кокорина в Москве. В отделение полиции пьяного молодого человека доставили с приятелем Кареном Григоряном (в той же кондиции), который был свидетелем по громкому делу о драке с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
Что касается Григоряна, весной этого года в прессе упоминалось его задержание с внушительной суммой поддельных рублей — почти пять миллионов. Он заявил, что фальшивые деньги получил от отца, который скрылся в неизвестном направлении. Родителя до сих пор разыскивают.
По одной из версий, Кирилл и его друг были задержаны на набережной — сидели с двумя девушками в автомобиле. Как стало известно 5-tv.ru одна из них — может быть дочерью сталелитейного магната. Девушка была за рулем, ее место нахождения устанавливается.
Сотрудники полиции объяснили выпившим товарищам, что в таком состоянии нельзя находиться в общественном месте. В ответ они услышали оскорбления и издевательства. В результате дебоширы попытались воспротивиться задержанию, за что им теперь вменяются неповиновение законным требованиям правоохранителей и мелкое хулиганство.
Карен Григорян с Александром Кокориным.
По другой версии, Кокорин и Григорян устроили дебош в одной из столичных гостиниц. После усердного распития спиртного парням захотелось продолжить банкет, и они отправились в ресторан ближайшего отеля. Там им в обслуживании отказали, что привело к стычке. Точные детали инцидента выясняются.
Как известно, осенью 2018 года пьяные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также два их спутника напали с кулаками на водителя Виталия Соловчука. Инцидент произошел у гостиницы «Пекин» в Москве. После этого компания отправилась в кафе, где дебоширы избили стулом чиновника Минпромторга. Возбужденное уголовное дело о хулиганстве и побоях было позже переквалифицировано в умышленное причинение легкого вреда здоровью.
В мае 2019 года всем обвиняемым были назначены реальные сроки, однако уже в сентябре они получили условно-досрочное освобождение и вышли на свободу. Кирилл Кокорин, к слову, один из участников того громкого дела.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве эвакуировали люксовое авто Кокорина.
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