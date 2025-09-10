Смолов оказался в шаге от тюрьмы: сможет ли футболист избежать наказания

Адвокат Кривцун о деле Федора Смолова: Ему может грозить реальный срок

История вокруг Федора Смолова, бывшего нападающего «Краснодара», участвовавшего в драке в «Кофемании», стремительно превращается из очередной драмы в полноценное уголовное разбирательство. Член Ассоциации юристов России Евгений Кривцун в разговоре с 5-tv.ru оценил перспективы дела.

«Максимальное, что может ему грозить, — это фактическое лишение свободы по аналогии с (футболистом Александром. — Прим.ред.) Кокориным и (его коллегой Павлом. — Прим. ред.) Мамаевым, в отношении которых в свое время был вынесен приговор с реальным сроком и отбыванием наказания в исправительном учреждении», — заявил он.

По словам Кривцуна, если суд сочтет Смолова виновным, теоретически возможен приговор с лишением свободы на срок до пяти-шести лет в колонии общего режима. Все, однако, зависит от оценки обстоятельств: если следствие не найдет состава преступления, дело прекратят.



Фото и видео: © РИА Новости/Александр Вильф; Telegram/Дмитрий Егоров/@egorov_da7; 5-tv.ru

«Для нас это не проблема»

Уголовное дело вовсе не произвело никакого впечатления на руководство медийного клуба Broke Boys. Об этом в разговоре с журналистами 5-tv.ru сообщил президент команды Дмитрий Егоров. Судя по его реакции, в клубе не собираются драматизировать ситуацию и считают ее скорее очередным медийным вбросом, чем реальной угрозой.

«Все эти разговоры, слухи и пересуды для нас пустой звук. Мы не видим в них ни малейшего смысла. История, о которой снова начали говорить, произошла давно, и, по нашей информации, стороны тогда нашли возможность примириться. Поэтому нынешнее оживление вокруг дела выглядит не более чем попыткой раскрутить дополнительный информационный шум в медиа», — заявил Егоров.

Президент Broke Boys подчеркнул, что клуб не намерен принимать поспешных решений. По его словам, пока нет никакой официальной информации или серьезных правовых последствий, Смолов остается полноправным игроком команды. Более того, футболист не только продолжает тренироваться, но и готовится к следующему матчу — против подмосковного «Сатурна».

Егоров отдельно отметил, что коллектив рад видеть нападающего в составе.

«Для нас важнее то, что Федор здесь, на поле и в раздевалке. Он готов работать и приносить результат, а остальное — это уже совсем другая история», — добавил руководитель клуба.

Смолов под следствием

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах, спортсмена отпустили под обязательство о явке. Формально ГУ МВД по Москве не раскрывает личность фигуранта, но сомнений у публики нет: речь идет именно о Смолове.

Дело возбуждено по статье 112 УК РФ — «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Как разгорелся скандал

Инцидент, положивший начало нынешним разбирательствам, произошел в самом сердце Москвы, на Никитской улице, 28 мая. Смолов, как утверждают очевидцы, зашел в кафе вместе с друзьями.

Сначала все выглядело буднично, но вскоре завязался конфликт с двумя другими посетителями заведения. По словам свидетелей, словесная перепалка закончилась тем, что форвард неожиданно ударил одного из оппонентов.

Ключевой момент — видеозапись происшествия, позже попавшая в интернет. На кадрах видно: футболист уже собирается уйти, разворачивается к выходу, но вдруг резко возвращается и наносит удар мужчине.

Врачи позже зафиксировали у потерпевшего серьезные травмы: перелом нижней челюсти и повреждение глазницы. То есть речь идет не о легком синяке, а о травмах, требующих длительного лечения.

Баснословные суммы

Любопытно, что сразу после драки дело так и не получило хода. Наоборот, все выглядело так, будто стороны пытались «договориться». Но, как это часто бывает в подобных историях, за кулисами началась своя игра.

По словам Смолова, к нему обратились неизвестные и предложили решить вопрос миром — разумеется, за деньги. Сумма, как в хорошем сериале, стремительно росла: сначала миллион рублей, потом три, а затем и вовсе двадцать миллионов. Похоже, кто-то решил, что футболист — это живой банкомат.

Федор, однако, пошел по другому пути. Он отказался от сделки и обратился в полицию, обвинив неизвестных в вымогательстве и шантаже.

В итоге компрометирующее видео оказалось в публичном доступе, а сам футболист был вынужден оправдываться уже перед всей страной.

Может уехать из России?

Тем временем сам Смолов, похоже, устал от происходящего вокруг и подумывает о том, чтобы кардинально поменять обстановку. В интервью «Известиям» нападающий осторожно намекнул, что рассматривает варианты переезда. Прямого ответа на вопрос о будущем он давать не стал, но обтекаемо признался:

«Есть какие-то предложения, я разговариваю».

При этом уточнил, что главным направлением видит именно иностранные клубы:

«Да, переезд в другую страну рассматриваю в первую очередь».

«Никогда такого не было, и вот опять»

Новость о возбуждении уголовного дела в отношении Федора Смолова не оставила равнодушным одного из самых громких голосов отечественного телевидения — спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. В свойственной ему экспрессивной манере он высказался о скандале, который разгорелся вокруг бывшего нападающего сборной России.

«Никогда такого не было, и вот опять. История темная. Надо отвечать по букве закона — пусть отвечает, если виноват. Статья, насколько я понимаю, предусматривает тюремное заключение», — приводит его слова издание «Чемпионат».

Попытка загладить вину

В начале июня Смолов опубликовал видеообращение в соцсетях, где признал: драка была, и его поведение нельзя оправдать.

«Хочу извиниться перед всеми, кто стал свидетелем моего непозволительного поведения. Драться в цивилизованном обществе нельзя. С самого начала я хотел компенсировать возможный вред здоровью», — заявил он.

Чтобы подчеркнуть серьезность намерений, нападающий перечислил через нотариуса один миллион рублей в качестве компенсации пострадавшему.

Правда, по данным СМИ, потерпевший эти деньги так и не принял. Видимо, сумма показалась не такой уж «сладкой» на фоне ранее озвученных требований.

Что грозит футболисту

Юрист Андрей Алешкин разложил все по полочкам. По его словам, квалификация предельно ясна: перелом, который получил пострадавший, относится к «средней тяжести» и автоматически попадает под действие уголовного законодательства.

«После проведения экспертиз Смолову придется понести ответственность за причиненный вред. Максимум, что предусматривает статья, — это лишение свободы на срок до трех лет. Но возможны и более мягкие меры: ограничение свободы или принудительные работы до трех лет, либо арест на срок до шести месяцев», — пояснил адвокат в беседе с «Матч ТВ».

Алешкин также скептически оценил перспективы дела о вымогательстве, на которое ссылался сам Смолов. По его мнению, даже если факты давления на футболиста имели место, рассчитывать на возбуждение отдельного дела и «чистую» примирительную процедуру вряд ли стоит.

«Потерпевшая сторона уже выходила с инициативой примириться, но Смолов это предложение не принял. Теперь примирение практически исключено», — подчеркнул юрист.

Потерпевший не в курсе

Любопытная деталь: человек, которого СМИ называют потерпевшим, предприниматель Андрей Попелуха, в интервью Sport24 заявил, что вообще не в курсе, что возбуждено уголовное дело.

Более того, по его словам, он никаких заявлений в полицию не подавал и претензий к Смолову не имеет. Получается странный юридический парадокс: есть уголовное дело, есть экспертизы, есть адвокаты, но сам «пострадавший» будто бы умывает руки и дистанцируется от происходящего.

В том же месте

Естественно, общественность сразу вспомнила скандал 2018 года, когда в том же самом кафе на Никитской Александра Кокорина и Павла Мамаева задержали после драки, и оба в итоге получили реальные тюремные сроки.

Сравнение напрашивается, но все же у этих историй есть существенные отличия. В отличие от Кокорина и Мамаева, Смолов не отрицал факта драки, сразу публично признал вину, принес извинения и даже предложил компенсацию пострадавшему.

Казалось бы, идеальная почва для «мирового соглашения», если бы не стремительный поворот событий с возбуждением дела.

Карьера на паузе?

Сейчас Федор находится в подвешенном состоянии и в футбольном, и в юридическом смысле. В мае он покинул «Краснодар» и официально является свободным агентом.

До недавнего времени СМИ обсуждали, куда он может перейти — остаться в России или поехать за границу.

