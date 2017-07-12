Модель Кристина Энгельгардт рассказала о своем тайном романе с Вуди Алленом

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Кристина Энгельгардт пояснила, что не жалеет о своей связи с режиссером, которому тогда был 41 год. Ей — 16.

Фото: YouTube @Sexpert Media

Кристина Энгельгардт — американская модель немецкого происхождения — рассказала о своем романе с режиссером Вуди Алленом. На момент начала отношений ей было 16, а режиссеру уже 41, сообщает Hollywood reporter.

В подробном интервью Энгельгардт рассказывает, как познакомилась с Алленом в одном из роскошных нью-йоркских ресторанов. Инициатива исходила от модели — она сама подкинула режиссеру записку с номером телефона.

Вскоре у пары закрутился тайный роман — Энгельгардт приезжала в пентхаус на Пятой авеню к Аллену, где они проводили время. По словам модели, Вуди никогда особо не интересовался ее возрастом. Роман продлился восемь лет, пока Аллен не повстречал свою любовь — Миа Фэрроу.

Энгельгардт решилась на откровения на волне акции #MeToo, в ходе которой множество людей раскрыли подробности своих отношений со знаменитостями в прошлом. В отличие от большинства таких заявляющих, Кристина не жалеет о прошлом.

— Я не нападаю на Вуди, я говорю о своей истории любви. Это сделало меня тем, кто я есть. Я не жалею, — говорит Энгельгардт.

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