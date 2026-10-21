Беготня по лужам — не шалость: почему детям не стоит играть в дождь на улице

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 32 0

Подобные игры могут сильно подорвать здоровье малыша.

Почему ребенку нельзя играть в луже

Фото: © РИА Новости/Маргарита Матвеенкова

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Беготня ребенка по лужам может привести к ослаблению иммунитета

Беготня ребенка по лужам — не безобидная шалость. Подобные игры помогут привести к негативным для организма последствиям. Об этом в беседе с интернет-изданием РИАМО сказала педиатр Эльвира Зиганшина.

Родителям нужно внимательнее следить за тем, как их ребенок проводит время на улице. Не стоит позволять малышу бегать по лужам в дождливую погоду. По словам доктора, подобная, казалось бы, безобидная шалость может дорого обойтись.

Зиганшина добавила, что такие игры не могут привести к болезни, однако очень часто именно они становятся причиной снижения иммунитета. Из-за чего со временем организм ребенка начинает быстрее переохлаждаться. Это, в свою очередь, приводит к появлению простуды и не только.

«Последствия могут вести к инфекциям верхних дыхательных путей — ринит, фарингит, отит, а также к инфекциям мочеполовой системы — цистит, уретрит», — отметила врач.

Если ребенок все же ослушался родителей и залез в лужу, то, придя домой, его нужно сразу переодеть в теплую одежду, а также согреть теплым напитком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему первоклассник быстро утомляется в школе. Главная причина — изменение привычного графика.

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