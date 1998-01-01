Умерший в кемеровском детсаду Дед Мороз был известен всему Кузбассу

Новогодний утренник в одном из детских садов Кузбасса омрачило трагическое происшествие. Прямо во время представления Деду Морозу стало плохо. Вызвали скорую, но исполнявший роль главного новогоднего волшебника скончалсяд до приезда врачей.

Выяснилось, что в костюме Деда Мороза был заслуженный артист России Валерий Титенко, актер Музыкального театра Кузбасса. Как говорится в некрологе, актер не дожил до своего 69-летия всего несколько дней.

Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва

Валерий Титенко служил в театре с 1986 года. С первого же появления на сцене артист обратил на себя внимание и ярким комедийным дарованием, и серьёзной детальной работой над ролью. Роли, сыгранные им, становились заметным явлением в театральной жизни Кузбасса. Он был ярким, самобытным, неповторимым.

По имеющейся информации, артист, несмотря на перенесенную сложную операцию на сердце, по-прежнему выходил на сцену и работал с полной отдачей. Совсем недавно состоялась премьера спектакля, в которой он играл ведущую роль.

Вероятно, именно проблемы с сердцем стали причиной смерти артиста во время детского представления.