Новоиспеченные родители Топалов и Тодоренко записали первое видео с малышом

Бывший солист дуэта «Smash!» Влад Топалов записал первое видео, на котором его поклонники могут разглядеть новорожденного сына. Певец и телеведущая Регина Тодоренко стали родителями в начале декабря. Какое-то время пара скрывала это событие от общественности, а поклонники пары, в свою очередь, очень обижались на своих кумиров, потому что в соцсетях знаменитости публиковали посты на отвлеченные темы. При этом имя ребенка новоиспеченные родители не озвучивают до сих пор.

— Семейные поездочки и песенки, — подписал ролик Топалов, на котором также появляется Тодоренко.

— Какие вы красивые! Смотришь на вас и радуешься! Любовь все-таки существует! — прокомментировал ролик один из фанатов.

Роман Влада Топалова и Регины Тодоренко начался примерно год назад. В ноябре этого года пара поженилась.

Ранее Пятый канал сообщал, что на днях Тодоренко обратилась к поклонниками и рассказала о состоянии после родов.