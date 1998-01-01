Во Франции арестовали родственника стрелка из Страсбурга

Террорист, расстрелявший людей на рождественской ярмарке в Страсбурге неделю назад, действовал не один. Французская полиция сейчас активно проверяет связи 29-летнего выходца из Алжира Шарифа Шекатта.

Сообщается, что арестован один из его близких родственников. Ему предъявили обвинения в преступном сговоре, приобретении и хранении оружия, а также связях с террористическими организациями.

Сам стрелок сумел скрыться с места преступления и несколько дней прятался от полиции. Но затем попался на глаза патрулю и был застрелен при задержании.

Запрещенная в России группировка «Исламское государство» назвала Шекатта своим «солдатом». Жертвами его атаки стали пятеро человек.