Над Ленинградской областью сбито 95 БПЛА
В окрестностях Санкт-Петербурга фиксируются короткие перебои электроэнергии.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В небе над Ленинградской областью сбили 95 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в мессенджере МАКС.
В регионе зафиксировано падение обломков дронов на частный дом в районе Кировска. Обломки беспилотников упали также на многоквартирный дом во Всеволожске Ленинградской области.
«Зафиксировано падение обломков на частный дом в районе города Кировска, и на многоквартирный дом во Всеволожске», — написал глава региона.
Также фиксируются короткие перебои электроэнергии, связанные с падением обломков на линии электропередачи.
На местах работают экстренные службы.
Силы противовоздушной обороны продолжают отражать масштабную атаку.
Отражается атака и на столичный регион. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, за ночь ликвидированы 127 беспилотников на подлете к городу.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 18 окт
- На ЦОД VK в Ленобласти совершена атака БПЛА
- 18 окт
- Собянин сообщил об отражении атаки 127 беспилотников на Москву
- 15 окт
- Рязанский НПЗ загорелся в результате атаки украинских дронов
- 14 окт
- Вице-премьер Александр Новак заявил об атаках на два российских НПЗ
- 14 окт
- Украинские дроны атаковали дата-центр Сбербанка: что произошло с банковскими сервисами
- 14 окт
- В Балаково отменили школьные занятия и закрыли детсады из-за атаки БПЛА
- 12 окт
- Шадаев сообщил, что «Яндекс» столкнулся с беспрецедентной атакой
- 11 окт
- В аэропорту Сочи произошел пожар в результате атаки украинских БПЛА
- 10 окт
- В Орловской области в результате атаки БПЛА ВСУ повреждена электроподстанция
- 10 окт
- Четверо человек погибли, пятеро ранены в результате ударов по ЛНР за сутки
Читайте также
65%
Нашли ошибку?