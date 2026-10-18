Над Ленинградской областью сбито 95 БПЛА

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Оксана Габриелян
Оксана Габриелян Оксана Габриелян Журналист, копирайтер Вконтакте Срочная новость 287 0

В окрестностях Санкт-Петербурга фиксируются короткие перебои электроэнергии.

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В небе над Ленинградской областью сбили 95 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в мессенджере МАКС.

В регионе зафиксировано падение обломков дронов на частный дом в районе Кировска. Обломки беспилотников упали также на многоквартирный дом во Всеволожске Ленинградской области.

«Зафиксировано падение обломков на частный дом в районе города Кировска, и на многоквартирный дом во Всеволожске», — написал глава региона.

Также фиксируются короткие перебои электроэнергии, связанные с падением обломков  на линии электропередачи.

На местах работают экстренные службы.

Силы противовоздушной обороны продолжают отражать масштабную атаку.

Отражается атака и на столичный регион. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, за ночь ликвидированы 127 беспилотников на подлете к городу. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

 

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Над Ленинградской областью сбито 95 БПЛА

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