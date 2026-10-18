В Германии обвинили Украину в военном преступлении из-за Северных потоков

Канцлер Мерц уже не может игнорировать общественное мнение, которое выводит на первый план партию «Альтернатива для Германии». И, например, в региональном парламенте земли Саксония-Анхальт, где «АдГ» впервые «взяла» большинство, уже приняли историческую резолюцию с требованием немедленной отмены антироссийских санкций и полного прекращения военной помощи Украине.

И так думает все больше немцев, особенно на фоне начавшегося процесса по делу о подрыве «Северных потоков». На скамье подсудимых украинский дайвер, но его личность не так важна. Он лишь пешка.

Немецкая прокуратура доказывает, что подрыв газопровода — это «военное преступление» и что совершил его этот лысый с подельниками по указанию украинских властей. Если таким будет и приговор суда, получается, что Берлин оказывает помощь киевской верхушке, которая совершила военное преступление против Германии. Сколько после такого вердикта канцлер Мерц сможет отправить денег Киеву? А сколько времени он сам еще останется в кресле? Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин продолжит тему.

Саммит, который еще до начала окрестили «кровавым», имея в виду степень «прожарки» участников друг другом. Главный предмет разногласий — новый семилетний бюджет.

Основные плательщики, те, кто побогаче, говорят: с нас хватит.

«Нельзя требовать от небольшой группы стран, которые обеспечивают около 70% поддержки Украины и вносят 40% средств в бюджет ЕС, снова увеличивать свои отчисления. Швеция — не банкомат», — заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Оборона, сельское хозяйство, субсидии, энергетика, обслуживание долгов. На все и сразу денег не хватает.

«Как всем известно, стоимость жизни растет, и в частности повышаются цены на энергию. Это подрывает покупательную способность наших граждан», — заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Во Франции — свой бюджетный коллапс. Но и это так и не сподвигло Эмманюэля Макрона расставить другие приоритеты.

«Любой, кто сегодня говорит французам: „Мы сэкономим деньги, мы прекратим поддерживать Украину“, с первой же секунды поставит Францию в беспрецедентное положение», — сказал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Вместо европейского единства по каждой статье расходов — многочасовые споры, взаимные обвинения. Переговоры затянулись далеко за полночь.

Когда обсуждение окончательно зашло в тупик, отменили даже итоговую пресс-конференцию.

«Европа, на мой взгляд, неуклюже ввязалась в это украинское дело, „понадавала“ русским невообразимые и глупые санкции. А ведь мы знаем по опыту: когда одна страна вводит санкции против других, это оборачивается против нее самой», — заявил бывший сенатор и вице-президент комиссии Сената Франции Ив Поццо ди Борго.

Урсула фон дер Ляйен озвучила, насколько дорого это обходится.

«С конца февраля цены на газ выросли примерно на 140%, а цены на дизельное топливо удвоились», — заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В еще более неудобное положение Европу, и в особенности Германию, ставит начавшийся судебный процесс по делу о подрыве «Северных потоков». На скамье подсудимых — украинец Сергей Кузнецов.

На первом же заседании звучит обвинение не просто в уничтожении газопроводов, а в совершении военного преступления.

«Обвинение в военном преступлении основывается, по сути, на том факте, что атакованные газопроводы не были законной целью войны, они использовались исключительно для гражданского газоснабжения Германии и Европы», — говорит представитель Федеральной прокуратуры Штефан Шмидт.

Он слушает синхронный перевод через наушник, время от времени отрицательно качает головой. Но не произносит ни слова.

«Речь идет о двух его непосредственных начальниках, которые однозначно заявили, что у него нет разрешения давать объяснения — ни суду, ни собственным защитникам», — заявил адвокат защиты Йес Майер-Локамп.

Крупнейший акт саботажа в Европе со времен Второй мировой войны. Сентябрь 2022 года. На поверхности Балтийского моря появляются огромные пятна бурлящего газа. В деле возникает небольшая группа диверсантов. Арендованная ими яхта «Андромеда». Водолазное оборудование. Военная взрывчатка.

Через год после подрыва мы и сами решили оценить прогулочную яхту того же класса и ненадолго вышли в море. А нашему опытному шкиперу эта версия напоминала скорее голливудский сценарий.

«Я бы сказал, что это невозможно», — сказал Кристиан.

«Джеймсы Бонды как будто бы!» — заметили собеседники.

Неожиданным оказалось встретить саму «Андромеду» в том же порту. Пятнадцатиметровая улика, по сути, «орудие преступления», как ни в чем не бывало пришвартована на открытом пространстве среди таких же парусных яхт.

Еще 7 февраля 2022 года Джо Байден прямо на переговорах с тогдашним канцлером Шольцем обещал положить газопроводу конец.

«Как именно вы это сделаете, если проект находится под контролем Германии?» — спросила журналистка.

«Обещаю вам, мы сможем это сделать», — ответил президент США Джо Байден.

Предупреждение, которое после взрывов зазвучало иначе.

Гамбург — географически не случайный город для этого уголовного процесса. Всего в нескольких сотнях километров отсюда — наземная часть «Северных потоков», выходящая на немецкий берег.

Для Германии у этого вопроса есть вполне материальная цена. Семнадцать миллиардов евро. Многомиллиардные инвестиции в строительство обеих веток. А теперь еще и отдельное испытание — для дальнейших отношений с Киевом. Классический цугцванг.

«Мы будем иметь дело с любым результатом. И, разумеется, учтём его в наших политических расчетах», — заявил министр.

Однако же пока на общеевропейском уровне — сплошные просчеты. От прежней зависимости от российского газа избавились, зато приобрели новую — от мировых цен и американского СПГ, зачастую более дорогого. Но менять свой курс не собираются. И все ожесточеннее спорят — кому теперь оплачивать еще и его последствия.

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