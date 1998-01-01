В рейтинге Forbes среди самых богатых людей вновь лидирует все тот же американец

Издание Forbes опубликовало очередной рейтинг самых богатых американцев, в котором второй год подряд лидирует режиссер «Звездных войн» Джордж Лукас, состояние которого оценивается в 5,4 миллиарда долларов.

«Серебро» получил его коллега по цеху Стивен Спилберг, чей капитал оценивается в 3,7 миллиарда долларов. Замыкает тройку лидеров телеведущая Опра Уинфри, у которой 2,8 миллиарда долларов.

На четвертом месте в списке располагается легендарный баскетболист Майкл Джордан с состоянием в 1,7 миллиарда долларов, которое, как сообщает издание, увеличилось за последний год на 400 миллионов долларов.

Также в десятку попали Кайли Дженнер, Jay-Z, Дэвид Коперофильд, Тайгер Вудс, Джеймс Паттерсон и рэпер Diddy, — совокупное состояние которых составляет 18,7 миллиарда долларов, что на 4% больше, чем годом ранее.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что создатель «Звездных войн» Джордж Лукас оказался самой зажиточной американской звездой с состоянием в 5,5 миллиардов долларов в 2017 году.