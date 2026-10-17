Приморские врачи спасли мужчину, пять лет жившего с зубным протезом в бронхе

Во Владивостоке врачи извлекли из стенки бронха мужчины вросший зубной протез

Житель Приморья почти пять лет прожил с зубным протезом в бронхе, пока не попал в краевую клиническую больницу № 2 Владивостока с гнойной пневмонией. Как сообщили в пресс-службе киники в соцсетях, пациент признался, что догадывался об инородном теле в дыхательных путях, но не решался обратиться за специализированной помощью.

Со временем его самочувствие ухудшалось: мужчина все чаще простужался, жаловался на растущую тяжесть в груди. Врачи не раз лечили его амбулаторно от бронхита и других воспалений дыхательных путей, однако настоящую причину выявить не удавалось — о проглоченном предмете пациент упорно молчал.

Лишь после тщательного обследования в краевой клинике специалисты поставили диагноз «инородное тело». Врач-эндоскопист Владимир Егупов описал ситуацию так: конструкция плотно вросла в промежуточный бронх и полностью скрылась под грануляционной тканью. Мужчину госпитализировали и уже через час провели процедуру по извлечению протеза.

Зубной протез, который житель Владивостока носил в бронхе несколько лет. Фото: Вконтакте/Краевая клиническая больница № 2/kkb2prim

Сейчас пациент продолжает лечение в отделении хирургии и трансфузиологии. Торакальный хирург Александр Шкуратов отметил, что пневмония осложнилась абсцессом средней доли правого легкого. В подобных случаях промедление может привести к необратимым последствиям — обращаться к врачу необходимо незамедлительно.

Медики подчеркнули, что взрослые пациенты с аспирацией (случайного вдыхания. — Прим. ред.) инородных тел поступают в больницу каждый год. В коллекции специалистов владивостокской больницы уже есть извлеченные кости, орехи, кнопки, металлическая стружка и другие предметы. Нельзя забывать, что даже мелкие находки способны серьезно навредить здоровью.

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