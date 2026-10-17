Солнце спрячется за облаками: прогноз погоды в Москве на 17 октября

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 21 0

Ночью столбики термометров опустятся до плюс 8 градусов.

Какая погода будет в Москве и области 17 октября 2026 года

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Тема:
Погода

Синоптики Гидрометцентра спрогнозировали до плюс 16 градусов в Москве 17 октября

 

В субботу, 17 октября, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. По области местами пройдет небольшой дождь. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться от плюс 14 до плюс 16 градусов, ночью столбики термометров опустятся до плюс восьми В Московской области днем ожидается от 12 до 17 градусов тепла, а ночью — до пяти.

Ветер ожидается юго-восточный, со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 752–753 миллиметра ртутного столба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что предстоящая зима в Москве ожидается мягче климатической нормы. Синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал превышение среднесезонной температуры на два-пять градусов.

По словам эксперта, зима будет очень влажной. Количество осадков в разном фазовом состоянии может превысить обычные показатели как минимум в полтора раза. Тишковец также напомнил народную примету, связанную с Покровом: если снега нет, зима будет поздней, а дождь предвещает сырую зиму.

Кроме того, 5-tv.ru предупреждал о необходимости менять летние шины на зимние после устойчивого похолодания до плюс пяти-семи градусов и появления регулярных ночных заморозков. Главный сигнал — не первый снег, а стабильное падение температуры.

При околонулевой температуре летняя резина твердеет, и машина хуже управляется на утреннем льду. Раньше остальных задуматься о смене стоит жителям Сибири, Урала, северных регионов и Дальнего Востока, а также тем, кто часто ездит ночью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

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