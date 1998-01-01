Заявивший о нетрадиционной ориентации сын Уилла Смита замечен в объятиях девушки

Признавшийся в нетрадиционной ориентации сын голливудского актера Уилла Смита Джейден попал в объективы папарацци на одной из улиц Лос-Анджелеса в компании с супермоделью Кендалл Дженнер.

Молодые люди прогуливались по городу, а затем зашли перекусить в местный ресторан. Однако журналистам удалось улучить момент и сфотографировать обнимающуюся пару. Фото опубликованы на сайте издания People.

Ранее Пятый канал публиковал кадры, на которых видно, как 20-летний сын Уилла Смита со сцены признается в своей нетрадиционной ориентации.