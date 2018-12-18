Принц Уильям не может простить принцу Чарльзу постоянные измены матери

Принц Уильям не может простить отцу, принцу Чарльзу, постоянные измены матери и до сих пор старается не поддерживать с ним тесные отношения. Дело в том, что Чарльз женился на принцессе Диане по настоянию королевы Елизаветы II. На самом же деле в то время юноша был влюблен в давнюю подругу Камиллу Паркер-Боулз, но ослушаться семью не посмел.

— Однако свою даму сердца он не бросил. Чарльз годами изменял жене с Камиллой. О его связи на стороне знали все, в том числе Уильям и его младший брат Гарри, — пишет Дни.ру.

Супруга принца страдала от измен, но поделать с этим ничего не могла. Уильям же, в свою очередь, проникся страданиями матери и возненавидел отца до такой степени, что и по сей день держит на него злобу. После того, как в 1997 году Диана погибла в ДТП, Чарльз поспешил представить родственникам новую возлюбленную, которой ожидаемо оказалась Камилла.

— Чарльз считал, что, женившись на Паркер-Боулз, он снимет напряжение, которое возникло в общении с сыновьями, однако этого так и не случилось, — говорится в сообщении.

Ранее Пятый канал сообщал, что братья принц Уильям и принц Гарри винят друг друга в разладах в своих семьях.