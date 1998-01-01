Видео: Потолок обвалился за четыре минуты до конца урока в гимназии Мурманска

Потолок обвалился в коридоре гимназии № 7 Мурманска вечером 18 декабря. Как сообщают очевидцы, ЧП произошло за четыре минуты до окончания курсов по подготовке будущих первоклассников. В это время дети находились в кабинете, а родители ждали их в коридоре. Пострадавших нет, рассказала директор гимназии Надежда Афонина агентства РИА Новости. Она также отметила, что потолки были установлены более 10 лет назад.

Родителей будущих школьников эта ситуация очень огорчила. Теперь они думают, отдавать ли своих детей в это образовательное учреждение.

— Качество ремонта в школах на высоте. Ваши дети «В безопасности», — сыронизировала мама будущего первоклассника в соцсети.

Ранее Пятый канал рассказывал об обрушении потолка в подмосковной школе, в которой недавно был завершен капитальный ремонт. Ученики получили уникальную возможность на практике отработать навыки эвакуации из-под обломков.