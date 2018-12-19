Жена Газманова раскрыла секрет своего семейного счастья

Секрет прочных супружеских отношений кроется в постоянном диалоге друг с другом, считает жена певца Олега Газманова Марина.

По ее мнению, все проблемы пар возникают из-за недосказанности.

— Говорите, пожалуйста, друг с другом по душам! Мы отмалчиваемся, забивая свои вопросы внутрь себя, сдерживаем свои сомнения и притворяемся, что нас это не волнует. Тяжелым грузом накапливаем эти нечистоты, держим лицо и лицемерим, — написала она в Instagram, разместив совместную фотографию с мужем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марина Муравьева-Газманова (@marinagazmanova) 18 Дек 2018 в 10:03 PST

Подписчики Марины Газмановой тут же похвалили женщину за мудрость и согласились с ее позицией.

— Какие мудрые слова! Все верно. А часто еще бывает так, что копишь все это, а потом набрасываешься на несчастного супруга буквально ни за что... Не зря вы женаты более 15 лет..., — написал в комментариях один из пользователей.

Ранее Пятый канал публиковал снимки заметно повзрослевшей общей дочери Олега и Марины Газмановых Марианны.