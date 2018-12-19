Жена Газманова раскрыла секрет своего семейного счастья

, 16:15 754

Партнерам нужно как можно больше разговаривать друг с другом, считает женщина.

Фото: Instagram @marinagazmanova

Секрет прочных супружеских отношений кроется в постоянном диалоге друг с другом, считает жена певца Олега Газманова Марина.

По ее мнению, все проблемы пар возникают из-за недосказанности.

— Говорите, пожалуйста, друг с другом по душам! Мы отмалчиваемся, забивая свои вопросы внутрь себя, сдерживаем свои сомнения и притворяемся, что нас это не волнует. Тяжелым грузом накапливаем эти нечистоты, держим лицо и лицемерим, — написала она в Instagram, разместив совместную фотографию с мужем.

 
 
 
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Публикация от Марина Муравьева-Газманова (@marinagazmanova)

Подписчики Марины Газмановой тут же похвалили женщину за мудрость и согласились с ее позицией.

— Какие мудрые слова! Все верно. А часто еще бывает так, что копишь все это, а потом набрасываешься на несчастного супруга буквально ни за что... Не зря вы женаты более 15 лет..., — написал в комментариях один из пользователей.

Ранее Пятый канал публиковал снимки заметно повзрослевшей общей дочери Олега и Марины Газмановых Марианны

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