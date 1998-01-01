ДТП у «Зенит Арены» может обернуться многомиллионным ущербом

, 15:09 Эксклюзивное видео 589

Автомобиль каршеринга протаранил охранный пункт, в котором находится оборудование на 15 миллионов рублей.

Фото, видео: Пятый канал

Стали известны подробности аварии у «Зенит Арены» в Санкт-Петербурге.

В ночь на 19 декабря Автомобиль каршеринга протаранил стену охранного пункта, где установлено дорогостоящее оборудование. По словам сотрудника службы безопасности, стоимость приборов для обнаружения опасных веществ стоит 15 миллионов рублей. Это оборудование установили специально к чемпионату мира по футболу. Сейчас сумму причиненного ущерба устанавливают специалисты.

Мужчина подтвердил, что в машине находились четыре девушки и парень. По предварительным данным, за рулем была представительница слабого пола. Собеседник добавил, что после инцидента молодые люби выглядели растеряно и даже пытались скрыться, но все-таки были задержаны.

На место прибыл сотрудник каршерингового сервиса для разбирательств. Предварительно, заказ автомобиля был оформлен на взрослого мужчину.

Ранее Пятый канал публиковал первые фотографии ночной аварии у стадиона на Крестовском острове.

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