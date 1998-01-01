Названы самые популярные твитты знаменитостей в 2018 году

Опубликован список самых важных сообщений, которые сделали в Twitter мировые знаменитости в уходящем 2018 году.
Подборку сделали журналисты издания BuzzFeed. Они выделили 59 важных сообщений, сделанных известными в мире людьми.
Среди прочих был выделен Twitt писательницы Джоан Роулинг, автора знаменитой на весь мир серии книг о Гарри Поттере. Роулинг извинялась в публикации за смерть домашнего эльфа Добби.
Отметили журналисты издания и публикацию актера Сета Рогена, известного по фильму «Монстры против пришельцев». Сет воскликнул «Господи, мама!» в ответ на ее публикацию. Мама актера поинтересовалась у подписчиков как ей быть.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, какие запросы в Яндексе оказались самыми частыми у жителей России. Исследования проводились в десяти категориях —«Музыка», «Фильмы», «Сериалы», «Главные события», «Люди»и пр.