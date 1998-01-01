Названы самые популярные твитты знаменитостей в 2018 году

Опубликован список самых важных сообщений, которые сделали в Twitter мировые знаменитости в уходящем 2018 году.

Подборку сделали журналисты издания BuzzFeed. Они выделили 59 важных сообщений, сделанных известными в мире людьми.

Среди прочих был выделен Twitt писательницы Джоан Роулинг, автора знаменитой на весь мир серии книг о Гарри Поттере. Роулинг извинялась в публикации за смерть домашнего эльфа Добби.

Также среди ключевых твитов названо сообщение модели Кайли Дженнер, которая впервые в жизни в 2018 году попробовала хлопья с молоком. Модель написала, что жизнь меняется.

Отметили журналисты издания и публикацию актера Сета Рогена, известного по фильму «Монстры против пришельцев». Сет воскликнул «Господи, мама!» в ответ на ее публикацию. Мама актера поинтересовалась у подписчиков как ей быть.

— Должна ли я сказать женщине на йоге, что сквозь ее штаны видны очень интимные части тела? — написала женщина .

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