Путин готов попрощаться с холостяцкой жизнью

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Президент России не против перемен в личной жизни.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

На повестке пресс-конференции президента России Владимира Путина стоят не только политические и экономические вопросы. Журналисты не упустили возможность и поинтересовались у главы государства, как у него обстоят дела «на личном фронте», и не собирается ли он жениться. Президент в шутку отметил, что его второй брак не избежен.

— Как порядочный человек, когда-то должен буду это сделать, — сыронизировал Владимир Путин.

Сейчас президент России разведен. Многолетний брак с Людмилой Путиной был рассторгнут по обоюдному желанию в 2014 году. Супруги прожили вместе 31 год, в браке родились две дочери — Мария и Катерина.

Ранее Пятый канал публиковал видео большой пресс-конференции 2018 года, а также главные заявления Владимира Путина.

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