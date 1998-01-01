Симоньян преподала урок девочке, которой Путин пообещал помочь стать журналистом

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Главный редактор телеканала RT и Международного информационного агентства «Россия сегодня» провела мастер-класс по журналистскому мастерству Регине Парпиевой из Нижегородской области.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; RT

Владимир Путин на форуме волонтеров 5 декабря пообещал Регине Парпиевой помочь исполнить ее заветную мечту — стать журналистом.

Главному редактору телеканала RT и Международного информационного агентства (МИА) «Россия сегодня» Маргарите Симоньян Регина призналась, что ее привлекает самый интересный, но и самый нелегкий жанр журналистики — интервью, и ей бы очень хотелось задать несколько вопросов Владимиру Путину.

Маргарита дала Регине несколько практических уроков, как правильно вести себя перед камерой, как готовиться к интервью, как не забыть подготовленные вопросы.

Симоньян, которая сама неоднократно беседовала с президентом РФ, рассказала о своем опыте и порепетировала с Региной предстоящее интервью с Владимиром Путиным. Все было почти по-настоящему: камера, свет, микрофон — с Маргаритой приехала съемочная группа телеканала RT. Регина задала наставнице вопросы, которые она собирается задать президенту России.

Девочка немного волновалась, но в целом, с волнением справилась. Тем более, что Маргарита Симоньян, как опытный журналист, успокоила свою ученицу – волнение перед интервью, это нормально. У Регина уверена, что сможет совладать с собой и при записи настоящего интервью с президентом. Без характера в журналистике никуда, уверена Регина.

Характер у девочки есть. Несмотря на то, что Регина незрячая, она занимается плаванием, музыкой, рукоделием. На днях девочка заняла второе место на Кубке России по плаванию среди спортсменов с нарушением зрения.

Регина призналась, что Маргарита ей очень понравилась. По ее словам, она раньше имела дело с представителями СМИ, но все они относились к ней, как к ребенку. И только Маргарита, по ее признанию, разговаривала с ней «как со взрослым 17-летним человеком».

Ранее Пятый канал рассказывал, как Владимир Путин исполнил мечту «хрустального мальчика».

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