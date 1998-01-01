Путин подписал указы о помиловании пяти осужденных россиян

Президент России Владимир Путин в четверг, 20 декабря, подписал указы о помиловании пятерых осужденных россиян. Официальный документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Одной из осужденных Татьяне Стокласко судимость снята полностью. Сожитель, пострадавший от рук Стокласко, сам ранее ходатайствовал об отказе в возбуждении против нее уголовного дела. Было учтено, что она ранее не судима, на иждивении у нее находятся двое несовершеннолетних детей, одному из которых поставлен диагноз ДЦП. Женщина известна в своем городе, как участник волонтерской организации «Поверь в себя», занимающейся помощью больным детям и инвалидам. Она полностью раскаялась в содеянном и была положительно охарактеризована друзьями и коллегами.

Еще один помилованный Борис Небреев был осужден на четыре года за гибель четверых в результате крушения самолета в 2015 году. В то время он руководил ГУП Республики Крым «Центр планерного спорта «Коктебель» и по мнению обвинения не должен был допустить осуществление полета лицом, не имеющем соответствующей квалификации. Небреев ранее не был судим, является обладателем множество наград и знаков почета. Он обязался полностью компенсировать моральный и материальный ущерб, который назначен по приговору суда. Кроме того, Небреев является инвалидом второй группы.

Александр Артюх отсидел семь лет из 11. До ареста мужчина работал тренером по мотокроссу. Коллеги из мотоклуба и общественные организации принимали активное участие в его освобождении, подавая ходатайства в его защиту. Известно, что трагический инцидент произошел после того, как Артюха вовлекли в драку, в которой он пытался защитить брата.

Виктор Слободин, военнослужащий и герой Афганской войны на протяжении многих лет служил на благо России. У 68-летнего мужчины тяжело болеет супруга, в семье трое детей. Ранее Слободин не был судим, полностью осознал свою вину и выплатил компенсацию пострадавшей стороне.

Несовершеннолетний Олег Тараненко в одночасье из-за неосторожного действия перечеркнул всю свою жизнь. Молодой человек полностью раскаялся в содеянном, ранее сам явился с повинной, добавив, что не имел прямого умысла. Тараненко активно занимается спортом, до произошедших с ним трагических событий входил в состав сборной команды района по футболу и мини-футболу. Юноша отсидел три года из присужденных ему пяти.

В опубликованном указе президента России об их помиловании сообщается, что решения приняты исходя из принципов гуманности. Указы вступают в силу через десять дней со дня опубликования.