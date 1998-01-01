Самая дешевая водка в России подорожает

Минимальная розничная цена на водку в России может увеличится с нынешних 205 до 215 рублей за поллитра, а на коньяк — с 322 до 388 рублей.

Как пояснили в Минфине, на данный момент это предложение находится на государственной регистрации в Минюсте, которая длится не больше месяца. В случае утверждения приказ вступит в силу через десять дней после его опубликования в официальных СМИ, отмечает ФАН.

Ранее Пятый канал сообщал о намерении Минфина повысить минимальную розничную цену на водку. Однако эксперты полагают, что данная мера никак не повлияет на алкогольный рынок.