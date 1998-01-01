Патриарх Кирилл призвал не признавать «Объединенную раскольническую церковь Украины»

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал предстоятелей поместных православных церквей не признавать итоги «Объединительного собора» в Киеве.

Фото, видео: Пятый канал

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением к предстоятелям поместных православных церквей в связи с прошедшим в Киеве так называемым «Объединительным собором».

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Предстоятель РПЦ сожалеет, что Каноническому православию не только на Украине, — во всем мире, нанесена тяжелая рана. По сути, инициатором раскола стала политическая верхушка Незалежной — во главе с Порошенко, который преследовал собственные цели — и в этом нет никаких сомнений. Присутствие на соборе украинского Президента вместе с председателем Верховной Рады стало тому подтверждением. Мнение самих верующих никого не интересовало.

— Мы являемся свидетелями беззаконного вмешательства во внутреннюю жизнь Украинской Православной Церкви, грубого антиканонического вторжения в ее пределы, углубления церковного разделения в православном народе, еще большего раскола в украинском Православии. Призываю Вас и всю полноту Святейшей Церкви не признавать новосозданную псевдоцерковную структуру и не вступать с нею в общение, — говорится в обращении.

Также Патриарх попросил молиться за тех, кто сейчас на Украине терпит гонения из-за своих церковных убеждений. Большинство в Незалежной не поддерживает автокефалию.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что президент России Владимир Путин считает вмешательство властей Украины в дела церкви недопустимым.

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