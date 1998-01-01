Ватикан не собирается общаться с новой УПЦ в ущерб отношениям с РПЦ

После создания автокефальной православной церкви на Украине для Ватикана по-прежнему останется в приоритете сохранение хороших отношений с РПЦ, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в дипломатических кругах Ватикана.

— В Ватикане прекрасно понимают, что общение с неканонической украинской церковью поставит под удар отношения с РПЦ. Ватикан будет руководствоваться своими приоритетами, которые заключаются в сохранении хороших отношений с Московским патриархатом, — цитирует дипломата агентство.

Источник ТАСС подтвердил, что Папа Римский Франциск получил обращение Патриарха Кирилла к главам мировых церквей, ООН и ОБСЕ, а также лидерам ряда стран Европы о нарушении прав священнослужителей и верующих канонической УПЦ. Он не исключил письменный ответ понтифика, однако отметил, что подобная переписка часто бывает конфиденциальной.

Как ранее сообщал Пятый канал, в сентябре посольство Ватикана на Украине опровергло заявление МИД Незалежной о поддержке Святым Престолом представления автокефалии украинской православной церкви.