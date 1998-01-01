«Уму непостижимо!»: Путин о вмешательстве Киева в дела церкви

Президент Владимир Путин считает вмешательство властей Украины в дела церкви недопустимым. Об этом российский лидер заявил в ходе большой пресс-конференции в Центре международной торговли в Москве.

— То, что сейчас происходит в православии на Украине — просто, как у нас в народе говорят, уму непостижимо. Это прямое вмешательство государства в церковную религиозную жизнь. Такого не было еще никогда со времен Советского Союза, — сказал Путин.

По его мнению, Украинская православная церковь (УПЦ) и без того была независима от Русской православной церкви (РПЦ). Однако новая раскольническая структура попала в зависимость от Константинополя и «подсказок из Вашингтона».

Украинский парламент обязал Украинскую православную церковь (УПЦ) сменить ее каноническое название. Соответствующий законопроект был принят в четверг, 20 декабря.

Также глава государства отметил, что главным мотивом патриарха Варфоломея является получение дополнительного дохода от присоединения Украины к Константинопольской патриархии.

Ранее Пятый канал сообщал, что в рамках большой пресс-конференции Владимир Путин прокомментировал заявление США о выводе войск из Сирии.