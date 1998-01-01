В Москве избили и ограбили пилота британской авиакомпании

Двое мужчин ворвались в дом к пилоту-инструктору авиакомпании «British Air Cargo» на юго-востоке Москвы днем 20 декабря. Как стало известно Пятому каналу, злоумышленники избили 50-летнего летчика и забрали его портфель с документами, планшетом и деньгами. Моральный ущерб мужчина оценил в полмиллиона рублей.

Сейчас пострадавший находится в больнице. У него диагностированы передом носа и ушибы головы.

Полицейские тем временем занимаются поиском его обидчиков. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее Пятый канал рассказывал об ограблении салона красоты фигуристки Аделины Сотниковой. Налетчик забрал почти всю косметику, стоявшую на полках.