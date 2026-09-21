Не ищет, а провоцирует: психолог рассказала, как действуют манипуляторы

Психолог Воеводина: манипуляторы не ищут слабости, а провоцируют их проявление

Манипуляторы не ищут слабости своих жертв, а провоцируют человека их проявить. Об этом 5-tv.ru рассказала клинический психолог Жанна Воеводина.

«Важно знать, манипулятору скорее нужны ваши автоматические реакции. Именно поэтому он как таково не ищет слабости, а просто провоцирует их проявиться. Хотя при этом общение с ним у вас будет максимально легкое и непринужденное. Как если бы вас родственник спрашивал, что вы будете на завтрак — яичницу или бутерброд», — отметила специалист.

Она отметила, что манипуляторы, как правило, изучают человека на трех уровнях. Первый — это внешняя оценка. На нее уходит всего несколько секунд. За это время анализируются взгляд и детали внешнего вида.

«Что он здесь увидит? По таким вещам, как одежда и нюансы деталей, как спортивные часы при классическом костюме, допустим, он видит, я ценю эффективность, но не терплю правил. Пристальный взгляд ваш, для него — галочка — гордыня. Отведенный взгляд — это неуверенность», — уточнила психолог.

Второй — манипулятору нужно считать физиологические реакции. Для этого он сперва задает нейтральные вопросы и следит за дыханием, зрачками и частотой моргания. Так он узнает, как выглядит нормальное состояние человека. Затем резко меняет тему.

«И вот здесь уже будет внимание на расширение зрачков, задержку вдоха. Потому что они выдадут ему вашу боль или желание. А вот сжатая челюсть или потирание рук выдаст ему ваш внутренний конфликт. Если вдруг он существует, он уже будет туда продавливать», — объяснила эксперт.

Не упускает манипулятор и речь человека. Особенно его интересует глаголы, которые используются при ответах. Они выдают ему ключи к «управлению». Так он понимает, что может его жертву зацепить: описание картинки будущего или предложение легкого решения.

Третий уровень — простая просьба, вроде отодвинутого стула, но которую не очень удобно выполнить.

«На этом уровне его задача увидеть ваш рефлекс как раз на действие и проверить границы. <…> Если вы делаете это без раздражения, то есть у вас прям все тело считывает спокойствие, то ваш слабый рычаг — это вежливость и страх конфликта. Если он видит напряжение в теле и в мимике, значит у вас есть желание контроля, и тогда он уже будет апеллировать к чувству значимости, что только вы можете так это сделать», — рассказала Воеводина.

Если на просьбу человек ответил резким отказом, то точкой нажима манипулятора станет гордость, добавила психолог.

Однако непринужденность и легкость общения, несмотря на все вышесказанное, все еще будет ощущаться. Такие люди этого добиваются за счет того, что выносят тему манипуляции «за скобки».

«Вы уже не определяете, будет завтрак или нет. Вами уже сманипулировали. Вы просто определяете, что именно вы будете есть», — подытожила специалист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что манипулятора выдают не грубость и напор, а набор «плохих фраз». Они кажутся безобидными, но на деле указывают на стремление управлять человеком.

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